Test de personalidad: ¿Qué tipo de ombligo tienes? Esto es lo que dice acerca de tu naturaleza

El ombligo es la cicatriz que nos queda a todos los seres humanos que nos queda tras salir de la útero de nuestra madre. Es la reminiscencia del lugar en el que se emplazaba el cordón umbilical que nos conectaba con la persona que nos nutrió durante nueves meses, y fuimos creciendo poco a poco, hasta que después del parto cortaron este vínculo, quedando esta marca del tamaño de un botón en nuestro vientre.

Se dice que los clones, estos personajes que por el momento solo perteneces a la ciencia ficción, no tienen ombligo porque nacieron de forma artificial. O sea, que esta cicatriz es puramente natural, y nos distingue de los productos mecánicos. Al igual que la nariz, los labios, la mirada o las manos, el ombligo cuenta mucho acerca de nosotros mismos a través de un lenguaje no verbal, sin la necesidad de palabras.

Test de personalidad: Qué dice tu ombligo sobre tu naturaleza

Hay ombligos de todas las formas, e incluso colores, y todos son perfectamente normales. No es precisamente la zona más atractiva del cuerpo humano, pero tiene un significado muy especial en cuanto a lo que concierne a la concepción y el milagro de la vida. Para el juego de hoy, deberán atender a la siguiente imagen y, con sinceridad, identificar a cuál de estos seis tipos de ombligo se parece más el suyo.

Test tipos de ombligo PINTEREST (fasdapsicanalise.com)

Una vez que han escogido el más similar, es momento de conocer con qué arquetipo de la naturaleza del carácter y la personalidad se corresponde. A continuación explicamos qué significados se pueden extraer tan solo con observar el ombligo de cada uno, y todo lo que ésta curiosa pieza de la anatomía mamífera esconde.

1. Ombligo en espiral

Esta clase de cicatriz se observa mucho en personalidades con tendencia a dar vueltas a las cosas una y otra vez. No son tanto ególatras, sino caracteres ensimismados y reflexivos, con facilidad para perderse 'en su propio mundo'. No se trata de monomaníacos, pero sí de gente con especial facilidad para obsesionarse con el mismo tema durante horas. Son personas que sufren más de lo necesario, volviendo una y otra vez sobre asuntos sin tanta relevancia.

2. Ombligo profundo

Tienden a ser personas muy reflexivas y espirituales, pero no obsesivas, sino simplemente pacientes. Para ellas 'pensar antes de actuar' es una máxima en su vida, y por norma general tienen un carácter empático y dialogante, y no es raro verles haciendo de mediadores en cualquier clase de conflicto.

3. Ombligo plano

Este ombligo está casi a ras de piel, y se ve mucho en caracteres cerrados y heréticos. No son personas 'bordes', simplemente saben disfrutar del tiempo en soledad, lo cual es una gran virtud que hoy en día escasea. Son tranquilos y no les gusta que les perturben la calma, y por norma general se cuidan bastante, su cuerpo es un templo y un lugar de reposo.

4. Ombligo vertical

Es característico de personas con mucha energía corporal, esa clase de gente que 'no para quieta en la silla'. Aunque suelen estar más alegres que tristes, utilizan la actividad constante como vehículo para canalizar sus preocupaciones. Si se les ve en reposo, suele ser señal de que, o están muy cansados, o que no se encuentran en un buen momento. Tienen una naturaleza amable y sociable, suelen gustar mucho de la compañía ajena.

5. Ombligo redondo

Suele verse en personas muy familiares, con una gran capacidad de empatía y mucho instinto de protección hacia sus seres queridos. Juegan un papel importante en todos los grupos sociales en los que se incluyen, siendo muchas veces el pegamento que mantiene unido a la banda. Su naturaleza es fiel y sacrificada, no dudan en anteponer el disfrute general al bienestar propio.

6. Ombligo grande

Es típico de personalidades de mente muy abierta, ácratas, con gran afán de independencia y pensamiento propio. Son caracteres creativos y con mucha imaginación, buscando siempre una solución original y alternativa a los problemas del día a día. Esto les hace ser algo despistados y parecer 'raros' ante los ojos de los demás, pero lo compensan con una gran autoestima, ya que no hacen demasiado caso a las críticas.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.