El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa que cada vez afecta a un porcentaje mayor porcentaje de la población, especialmente en la tercera edad. Actualmente, en España lo padecen más de 600.000 personas. Al igual que el ELA, supone una carga emocional muy pesada para los familiares y amigos cercanos, que ven cómo el deterioro avanza sin remedio, además de graves consecuencias para el enfermo.

Tiene claros factores de riesgo, como la edad y la herencia genética, pero también la diabetes, la obesidad, la vida sedentaria o menores niveles de educación. Mantener la mente en forma pasa también por entrenarla de vez en cuando para no perder capacidades en la toma de decisiones o en procesos complejos. El Alzheimer, cuanto más va avanzando, en mayor medida afecta mermando funciones cerebrales tan importantes como la memoria, el lenguaje, el comportamiento y otras.

Alzheimer istock

A las personas que por desgracia lo padecen, se les suele someter a juegos para estimular su capacidad cognitiva y emocional, y retrasar así su degeneración. Normalmente se les pone a resolver juegos de memoria visual, puzles, rompecabezas o adivinanzas. Un rápido diagnóstico no puede salvarnos de la enfermedad, pero sí ayudar a trabajar con rapidez para retrasar sus efectos en el cerebro lo máximo posible.

Test visual: Si no sabes resolver este juego, puede que tengas Alzheimer

El juego visual que hoy les presentamos es muy parecido al que podría planteársele a enfermos o posibles enfermos de Alzheimer. Ya que sus capacidades cerebrales están limitadas, tienen dificultades a la hora de resolver esta clase de tareas. Si saben completar el juego no quiere decir que no lo puedan padecer, pero sí es un indicativo de que su capacidad de resolución de problemas es correcta.

El puzle es muy sencillo, tan solo deben identificar las parejas de animales en su estado joven y luego tratar de seguir las líneas para unirlas. Cada solución tiene un solo camino posible. Veamos qué tal se desenvuelven:

Test visual Alzheimer PINTEREST (Charlene Woodley)

Las soluciones pueden parecer bastante obvias, pero se debe tener en cuenta que esta clase de juegos se le plantean a pacientes con algunas capacidades cognitivas afectadas. El michino o gatito va con el gato adulto, el pollo con la gallina y el cachorro con el perro. Las personas con Alzheimer, especialmente en un estado muy avanzado de la enfermedad, sienten dificultades tanto para seguir bien el recorrido de las líneas como para relacionar las dos columnas de animales. Ante la más mínima sospecha de que algo no marcha como debería, siempre se recomienda acudir a un médico especialista para que realice las pruebas pertinentes.

¿Qué causa el Alzheimer y cómo se trata?

Tal y como informa la Clínica de la Universidad de Navarra, aún se desconoce la causa real que provoca el Alzheimer, pero se ha comprobado que tiene un importante componente de herencia genética. Esta enfermedad se da cuando las proteínas beta amiloide y la tau hiperfosforilada se depositan en forma de placas y ovillos precoz en el cerebro, causando daño en las neuronas.

Samantha Sestak realiza voluntariado en Alzheimer León Peio García Ical

Se ha estimado que para el año 2050, casi un millón de personas en España sufran Alzheimer. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa que, hoy por hoy, carece de cura, aunque sí se han desarrollado fármacos para aliviar algunos de sus síntomas. Los enfermos de esta afección suelen realizar juegos de estimulación cognitiva para retrasar lo máximo posible su deterioro.

Beneficios de los pasatiempos para la salud

Si no se juega o realiza alguna clase de entretenimiento, el cerebro se atrofia, es como un músculo que no se trabaja y queda débil por el desuso. Por este motivo, no deben verse jamás como una pérdida de tiempo, imagínese un test visual como una "flexión mental".

Un error muy común entre la gente muy ocupada es no permitirse un momento de desconexión del estrés y la responsabilidad. A través de los pasatiempos se estimulan ciertas áreas cerebrales. Además de un entretenimiento, son una buena forma de dar rienda suelta a la mente para concentrarse en otra tarea, refuerce nuestras capacidades mentales de agudeza o intuición.

Otros grandes beneficios de los pasatiempos son los siguientes:

Alivian el estrés y la ansiedad. Especialmente en momentos de espera o tras dosis fuertes de tensión.

Ayudan a la concentración. Requiere mantener el foco en una tarea concreta que demanda nuestro interés.

Mejoran la agudeza mental. Está más que probado que los pasatiempos contribuyen a entrenar la capacidad de resolver problemas.

Aumentan la capacidad de improvisación. Mediante estos juegos, de adquiere un mayor dominio de la espontaneidad y la originalidad a la hora de actuar rápidamente.