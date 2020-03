El Olympique de Marsella quiere llevarse a Rony Lopes del Sevilla

El atacante de 24 años, por el que el conjunto hispalense pagó 25 millones verano, podría regresar a la liga francesa un año después. Pese a la delicada situación económica que atraviesa el Olympique de Marsella, que le ha obligado a poner a la venta por 10 millones de euros a futbolistas como Maxime López y Bouna Sarr, ambos en la órbita del Sevilla, el club galo también pretende pescar en el equipo andaluz y llevarse a Rony Lopes

Si en verano fue el Sevilla el utilizó parte del dinero que ingresó por la venta de Ben Yedder al Mónaco para fichar a Rony Lopes al cuadro monegasco, ahora el Olympique de Marsella tratará de hacer lo propio según Estadio Deportivo.

Maxime López y Bouna Sarr podrían poner rumbo al Sevilla y Rony Lopes fichar por el Olympique de Marsella

El club de Nervión quiere a Maxime López como recambio de Éver Banega. “Ha habido contactos con el Sevilla, no voy a mentir. En enero, en particular, estaban muy interesados, pero había dudas de que me fuera entonces. Hubo contactos también en verano, pero cuando el club rechaza 15 millones por ti es agradable; cuentan contigo”, ha reconocido recientemente el centrocampista de 22 años. El equipo andaluz tendría previsto volver a la carga por Maxime López, especialmente ahora que podría salir del Olympique de Marsella por 10 millones de euros.

Un precio similar podría tener Bouna Sarr. Tal y como hemos contado en LAOTRALIGA, el Sevilla piensa en este lateral derecho de 28 años para poder dosificar a Jesús Navas a partir de la próxima temporada. De hacer caja tanto por Maxime López como por Bouna Sarr, el Olympique de Marsella estaría en disposición de lanzarse a por Rony Lopes. Su gran objetivo de cara a la próxima campaña.