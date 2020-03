Maxi Rodríguez mintió a Rafa Benítez para que le fichase el Liverpool

El futbolista argentino ha recordado cómo se gestó su fichaje por el conjunto inglés. Por ver su sueño cumplido de jugar en la Premier, Maxi Rodríguez mintió a Rafa Benítez para poder recalar en el Liverpool cuando era capitán del Atlético de Madrid.

“Me vengo del Atlético de Madrid en Navidad y tenía contrato”, ha comenzado diciendo el argentino en Youtube recordando la historia. “Me bajo del avión, voy en el auto y cuando llego a Rosario, veo que tengo muchas llamadas perdidas de un número oculto y de mi representante. Me dice ‘Maxi, te está llamando Rafa Benítez, atiéndelo que quiere que vayas para allá, está muy interesado’”, ha proseguido Maxi Rodríguez.

“Yo ya había estado hablando con Mascherano, con Fernando Torres que ya había jugado con él en el Atlético. Cuando hablo con Benítez me dice ‘Maxi, tienes 48 horas para decidirte si te quieres venir o no’”, ha añadido.

Maxi Rodríguez era capitán del Atlético de Madrid cuando fichó por el Liverpool

“Yo estaba muy bien en el Atlético, conocía la ciudad, era capitán... la verdad es que estaba bárbaro en el Atlético. Me trataron de diez allí. El fútbol inglés siempre me volvió loco, siempre me gustaron esos retos de querer si podía triunfar allí”, ha continuado Maxi Rodríguez.

“Cuando me decido y le digo que sí, me dice Benítez ‘yo quiero que hablen todos inglés en el vestuario, es muy importante, ¿Vos sabes hablar inglés?”, le preguntó el técnico madrileño. “No te preocupes, le digo a Benítez. Y ya se da todo, conferencia de prensa de presentación y él me dice, bueno ‘empiezo yo y luego sigues tú’. Y en ese momento le tuvo que decir, ‘mira Rafa no sé una sola palabra de inglés’ pero no quería que se cayese la operación. Me dijo ‘sos un hijo de puta’ y nos empezamos a reír los dos. Fue una pequeña mentira, luego tuve que aprender allí”, ha concluido Maxi Rodríguez.