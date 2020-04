El Arsenal, el nuevo equipo que quiere fichar a Rodrigo Moreno

El delantero de 29 años, que el pasado verano estuvo cerca de fichar por el Atlético de Madrid y en enero por el Barcelona, vuelve a ver amenazada so continuidad en el Valencia. El Arsenal podría perder a Aubameyang o a Lacazette este verano y Mikel Arteta piensa en Rodrigo Moreno como su recambio.

Consciente de que a la tercera el Valencia podría facilitar su salida, y con la intención de satisfacer a su nuevo técnico, el Arsenal habría preguntado ya al club de Mestalla por Rodrigo Moreno según apunta Mirror. El internacional español podría ser el recambio de Lacazette en el club gunner, que está dispuesto a sacrificar al francés con tal de poder retener a Aubameyang en sus filas. Cabe señalar que, como ya contamos en LAOTRALIGA, en el Arsenal creen que Lacazette terminará fichando por el Atlético de Madrid. Incluso, no se descarta que pueda entrar en un trueque por Thomas.

Rodrigo Moreno y los otros objetivos del Arsenal en la Liga Santander

Rodrigo Moreno no es el único objetivo de Mikel Arteta para el Arsenal, ni el único en el Valencia. Al técnico vasco también le gustaría poder reclutar a Carlos Soler en su plantilla, futbolista al que el conjunto che ha tasado en 40 millones de euros. Marc Roca, del Espanyol, es otro de los centrocampista que gustan a Mikel Arteta que, como ya hemos dicho, también quiere llevar a Thomas Partey al Arsenal. Entre o no en un trueque por Lacazette, hacerse con el futbolista del Atlético de Madrid cuesta 50 millones de euros siempre y cuando el conjunto rojiblanco no alcance un acuerdo para renovar su contrato.