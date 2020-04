Mauro Arambarri: “Siempre sueño con ir a la selección"

Getafe (Madrid), 21 abr (EFE).- Mauro Arambarri, centrocampista uruguayo del Getafe, declaró que en el equipo español se siente “importante, aunque no sé si clave”, y dijo que para el futuro el sueño que mantiene es el de “entrenar en el complejo celeste (con la selección)”, un momento que espera “llegue pronto”.

La pandemia de coronavirus privó a Arambarri de cumplir uno de sus sueños porque el seleccionador Oscar Tabárez lo incluyó para las dos últimas eliminatorias sudamericanas que se debían disputar con vistas al Mundial de Catar 2022. La primera era el 26 de marzo ante Chile en el estadio Centenario de Montevideo y cinco días después con Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado de Quito. Ninguno de los dos partidos se disputó.

"Siempre sueño con ir a la selección y en mi mente está entrenar en el complejo celeste y ojalá llegue pronto", dijo Arambarri, que estaba siendo uno de los jugadores más destacados del Getafe esta temporada hasta la suspensión de los campeonatos.

"Que hablen bien de uno lo sigue motivando para trabajar y hacer las cosas bien", confesó.

Hasta el parón de la temporada, Arambarri llevaba disputados 31 partidos oficiales con el Getafe, 28 como titular, y sumaba 2.590 minutos de competición.

"Me siento importante, aunque no sé si clave, porque no creo que haya jugadores clave. En algunos partidos faltaron jugadores importantes y el equipo siguió igual y sacamos resultados positivos", confesó Arambarri, en declaraciones difundidas por LaLiga.

Para el centrocampista uruguayo, “una vez conseguido el primer objetivo de salvarse del descenso”, es momento, cuando regrese la competición, de “pensar más en grande dando pasos seguros”.