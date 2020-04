Deyverson admite que su continuidad en el Getafe es cada vez más complicada

El atacante de 28 años, que regresó a la Liga Santander en enero, deberá regresar al Palmeiras si el conjunto azulón no ejerce la opción de compra que tiene sobre él. Aunque Deyverson Silva quiere seguir en el Getafe, éste ha dicho que su continuidad se ha complicado en las últimas semanas.

“Hablo mucho con mi agente Felipe Dias. Me dice que el club está muy feliz y que quiere quedarse conmigo, pero ahora todo está difícil por la situación económica. Si tengo que volver al Palmeiras, lo haré feliz, pero en el Getafe estoy muy feliz. Toda la gente me trata con mucho cariño”, ha dicho el brasileño al ser preguntado por su futuro en Gazeta Esportiva.

Deyverson casi recibe una multa de 600 euros

El futbolista del Getafe confesaba recientemente que estuvo cerca de ser multado por saltarse las normas establecidas por el Estado. Deyverson da Silva, quiso ir junto a su mujer a hacer la compra, algo que no está permitido en el estado de alarma.

“Nos fuimos al mercado, la policía nos detuvo y casi recibimos una multa de 600 euros. No puedes salir con tu pareja, tienes que salir de forma individual. Aquí son muy estrictos, los chicos no salen de casa por nada”, dijo el brasileño en Globoesporte.

A Deyverson le habían llamado la atención en dos ocasiones por saltarse las normas

“Quedarse en casa, para mí, es bastante complicado. Estoy haciendo algunas actividades para no estar parado, haciendo abdominales. No puedo quedarme quieto, soy demasiado hiperactivo”, añadió. Deyverson también contó que le habían llamado la atención en dos ocasiones anteriores: “Ya me habían avisado dos veces antes por salir a correr”..