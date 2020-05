El Real Madrid ofrecerá a Dani Ceballos al Valencia por Ferran Torres

El conjunto blanco quiere aprovechar que el extremo de 20 años termina contrato en 2021 para hacerse con sus servicios a final de temporada a un precio muy inferior a los 100 millones que figuran en su cláusula de rescisión. Si bien se ha llegado a decir que el Valencia ha tasado en 40 millones a Ferran Torres, el Real Madrid pretende reclutarle en sus filas a un precio inferior. Para ello está dispuesto a incluir a Dani Ceballos, un futbolista que gusta en la capital del Turia, en la operación.

El Valencia quiso fichar a Dani Ceballos en enero

El centrocampista contempló la opción de dar por finalizada su cesión en el Arsenal durante el mercado invernal para encontrar un nuevo acomodo en LaLiga Santander. Uno de los equipos que quiso fichar a Dani Ceballos, tal y como contamos en LAOTRALIGA, fue el Valencia, algo que el sevillano confirmó en una entrevista.

“Sí, mi agente me llegó a comentar el interés del Valencia. En enero hubo un momento de nerviosismo por la Eurocopa, venía de una lesión de dos meses y no jugaba y yo y quería jugar. No lo estaba haciendo y tenía que mirar por mi futuro. Finalmente conseguí cambiar al situación, comencé a entrenar, Arteta me dio la oportunidad y en el último mes y medio me veía con grandes posibilidades de ir a la Eurocopa y me sentía importante en el Arsenal”, dijo el futbolista de 23 años en El Chiringuito.

Ahora, con la vista puesta en la próxima Eurocopa, Dani Ceballos podría recalar en el Valencia. Para ello, según apunta Fichajes.com, deberá acceder a traspasar a Ferran Torres al Real Madrid.