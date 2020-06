Jonny no se arrepiente de haber salido del Atlético de Madrid

El lateral de 26 años nunca llegó a jugar con el conjunto rojiblanco. El Atlético de Madrid cedió a Jonny Otto al Wolverhampton y el equipo inglés terminó comprándole meses después, cuando el cuadro colchonero necesitó liquidez.

Cuestionado al respecto en Sky Sports, el ex del Celta de Vigo, ha señalado: "No me arrepiento de nada. El Atlético es un gran equipo y uno de los mejores del mundo, pero estoy muy contento con la decisión que tomé. Estoy muy feliz aquí y esto Es mi hogar”.

“Aunque había firmado con el Atlético, cuando surgió la oportunidad de unirme a los Lobos, decidí tomarlo, particularmente cuando era la idea de venir a Inglaterra, que es algo que realmente quería hacer. Fue una decisión muy fácil para hacer”, ha añadido Jonny Otto sobre su fichaje por el Wolverhampton.

“Creo que la Premier League es la mejor liga del mundo. Estoy tratando de disfrutar absolutamente todo y hacer todo lo posible para ayudar al equipo. Estoy tratando de disfrutar la situación que tenemos”, ha concluido el lateral.

A diferencia de Jonny Otto, Sinama Pongolle sí lamentó recientemente su salida del Atlético de Madrid

El delantero, que se proclamó campeón de la Champions con el Liverpool y que se ha retirado recientemente, repasó su paso por el conjunto rojiblanco. Sinama Pongolle llegó al Atlético de Madrid gracias a su buen hacer con el Recreativo de Huelva, pero fue traspasado temporada y media después al Sporting de Portugal.

Preguntado por su paso por el cuadro colchonero, señaló: “Es la única cosa de la que me arrepiento en mi carrera. No tenía que haber ido a Lisboa para jugar en el Sporting. El Atlético me dijo que tenía que irme porque necesitaban el dinero”.