Los equipos mejor posicionados para fichar al Mono Burgos

Tal y como avanzamos en LAOTRALIGA, el segundo entrenador del Atlético de Madrid ha anunciado que la próxima temporada se separará de Diego Pablo Simeone para iniciar su andadura en solitario. El equipo mejor posicionado para confiarle su banquillo sería River Plate, al que ha lanzado varios guiños, siempre y cuando Marcelo Gallardo ponga rumbo al fútbol europeo. También Unión de Santa Fe ha trasladado una oferta a Mono Burgos en los últimos días, aunque también ha sondeado a Néstor Gorosito.

Unión de Santa Fe, el plan B de Mono Burgos si no ficha por River Plate

Tras ceder el título liguero en favor de Boca Juniors, Marcelo Gallardo podría dar por finalizada su etapa en River Plate y el conjunto argentino buscar un revulsivo para su banquillo. El elegido para ello podría ser Mono Burgos. Esto es algo por lo que fue preguntado Enzo Francescoli recientemente.

“He ido a España, he comido con él, y tengo la mejor con Germán. Pero también tengo la mejor con Astrada, con Hernán Díaz”, dijo el director deportivo de River Plate. “Tenemos contacto, nos escribimos siempre, es verdad, pero jamás hablamos del futuro de River. Germán también se mensajea con Marcelo, no tengo por qué esconder nada. Ojalá algún día River y Germán coincidan porque lo aprecio como tipo, y si quiere ser técnico, que sea el técnico de River estará muy bien. Pero no sé si eso va a suceder. O tal vez ocurra cuando yo ya no esté acá”, añadió Francescoli.