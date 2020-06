Kenan Karaman, ofrecido al Sevilla y del agrado de Monchi

El conjunto hispalense peina el mercado en busca de un atacante con el que apuntalar su zaga. Consciente de ello, Kenan Karaman se ha ofrecido al Sevilla a través de sus agentes, una opción que ve con buenos ojos Monchi ya que el delantero de 189 centímetros de altura podría ser una buena alternativa para Lopetegui.

Al Sevilla podría costarle un millón de euros fichar a Kenan Karaman

Así lo asegura Estadio Deportivo, que señala que el internacional turco de 26 años quiere probar fortuna en la Liga Santander, motivo por el que también ha sido ofrecido al Getafe. Fichar a Kenan Karaman resultaría muy asequible para el Sevilla, ya que si el Fortuna Düsseldorf desciende, podrá salir del equipo por 1 millón de euros. De momento, el conjunto alemán es decimosexto y tiene a un punto la salvación.

Además de Kenan Karaman, Brian Lozano se ha ofrecido para jugar en el Sevilla

El extremo de 26 años del Santos Laguna mexicano también está en la agenda del conjunto hispalense. Así lo reconocía recientemente el propio Brian Lozano, que aprovechó la ocasión para lanzar un guiño al Sevilla invitando a que el equipo andaluz mueva ficha por él de cara al siguiente curso.

“Lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, supuestamente hay un interés. Siendo sincero, si es real me encantaría porque Sevilla es un gran equipo”, dijo el uruguayo. “Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés. No es nada menor que un entrenador de esa magnitud se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento”, agregó Brian Lozano.