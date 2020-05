Brian Lozano se ofrece para fichar por el Sevilla

El extremo de 26 años del Santos Laguna mexicano estaría en la agenda del conjunto hispalense. Así lo ha reconocido el propio Brian Lozano, que ha aprovechado la ocasión para lanzar un guiño al Sevilla invitando a que el equipo andaluz mueva ficha por él de cara al siguiente curso.

“Lo que ustedes están viendo es lo que yo estoy viendo, supuestamente hay un interés. Siendo sincero, si es real me encantaría porque Sevilla es un gran equipo”, ha dicho el uruguayo. “Pero no hay que ilusionarse de más porque uno todavía no sabe nada en concreto o qué tan real sea. Sí veo las noticias del supuesto interés. No es nada menor que un entrenador de esa magnitud se fije en uno, pero no me puedo ilusionar con algo que no sea cierto por el momento”, ha agregado Brian Lozano.

Además de en Brian Lozano, el Sevilla piensa en Jesús Corona para reforzar su extremo

Un mes después de que hablásemos en LAOTRALIGA del interés del conjunto hispalense por el extremo de 27 años, Julen Lopetegui reconocía que es una de sus debilidades. No obstante, el entrenador del Sevilla es consciente de que si Jesús Corona no ha salido del Oporto es debido a su elevado precio.

“El prototipo es Corona. Es una de mis debilidades, un extraordinario jugador. Tiene mucho talento, una capacidad de control de juego y situaciones ofensivas muy alta, con una velocidad importante”, decía el vasco en Fútbol Picante. Cuestionado por la posibilidad de volver a tener a sus órdenes al atacante en el Sevilla, Julen Lopetegui comentaba al respecto: “Lo acogería con los brazos abiertos, sin pensarlo. Si no ha salido es porque imagino que el Oporto pediría muchísimo dinero pero está siendo de los mejores jugadores de la liga de Portugal los dos últimos años. Si me preguntas si lo tendría en mi equipo te diría sí con rotundidad”.