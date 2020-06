El Valencia podría pedir la cesión de Sergio Reguilón

Pese a su gran campaña, el lateral de 23 años tiene complicado tener un hueco en el Real Madrid de cara al siguiente curso, algo que varios equipos de la Liga están dispuestos a aprovechar. Si bien el Sevilla intentará prolongar su cesión, el Valencia pretende que sea Sergio Reguilón el recambio de Jaume Costa, que regresará al Villarreal.

El Sevilla, mejor posicionado que el Valencia para hacerse con Sergio Reguilón

Así lo asegura Fichajes.net, aunque recalar en la capital del Turia podría ser una opción poco atractiva para el canterano del Real Madrid, que competería con Gayà por un puesto en el once. Respecto a su paso por el Sevilla, Sergio Reguilón decía recientemente: “Empecé bien. Cuando empiezas alto te exigen ese nivel siempre, lógico. Todos los jugadores tenemos momentos buenos y malos. Pasé por partidos de no estar acertado, pero en los últimos tres encuentros hice un trabajo mental, de decir ‘joder, eres bueno’. Estuve concentrado y creo que he hecho partidos bastante buenos. Ahora se ha cortado esto, pero es un mal que nadie puede controlar. En los últimos partidos acabé centrado y bien”.

El defensor no descarta seguir en el conjunto hispalense: “No tengo ninguna queja de nada, de la ciudad, del club, de los compañeros... Me siento muy querido. Quién sabe lo que va a pasar en el futuro”.

Sergio Reguilón está contento en el Sevilla

“Yo sabía que el Sevilla era un sitio top para seguir formándome”, decía el lateral en una entrevista para los medios oficiales del club de Nervión recientemente.

El defensor ha disputado un total de 25 partidos con el equipo andaluz hasta la fecha, en los que ha anotado un gol y repartido cuatro asistencias. Gracias a su buen hacer, Sergio Reguilón ha llegado a ser convocado con la Selección.