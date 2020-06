Vicente Moreno habla del menosprecio de Messi al Real Mallorca

El técnico del cuadro bermellón tuvo un rifirrafe con el delantero del Barcelona durante el partido de ida. Vicente Moreno ha desvelado nuevos detalles de la conversación que mantuvo con Messi durante dicho encuentro, unas palabras que no gustarán a los aficionados del Real Mallorca.

Vicente Moreno ya rajó contra Messi tras el partido de ida entre el Barcelona y el Real Mallorca

El entrenador del equipo balear ya dijo en rueda de prensa: “Hay jugadores que están en una burbuja y no se puede razonar con ellos. Para unas cosas es un jugador diferente, y para otras es una persona como otra cualquiera”.

Ahora, al ser cuestionado por lo que sucedió en el canal de Youtube del periodista Edu Pino por lo sucedido con Messi, Vicente Moreno ha señalado: “Hay una acción que pasa desapercibida. Pero es Messi. Hubo una falta, que después viendo las imágenes, es falta. Hay que reconocerlo, pero a mí en directo no me pareció. Se lo dije al árbitro y a Messi no le pareció bien. Hubo un intercambio de palabras sin más”.

La sobrada de Messi tras su encontronazo con Vicente Moreno

“La anécdota sucedió en el pasillo de vestuarios. Messi me dijo que nos iba a meter siete. Le decía a Luis Suárez, a estos hay que meterles siete. De hecho mis jugadores me decían que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Leo. Es el mejor del mundo, fíjate el carácter que tiene”, ha añadido aunque intentando quitar hierro al asunto.