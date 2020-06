Álex Fernández y Raúl Guti, objetivos del Betis en Segunda

El centrocampista de 27 años, que fue fue una de las opciones que barajó el conjunto verdiblanco en el mercado invernal tal y como él mismo reconoció, prefirió entonce seguir en el Cádiz. Pese a ello, el Betis volverá a intentar el fichaje de Álex Fernández de cara al siguiente curso. También en Segunda División juega Raúl Guti, otro objetivo del equipo andaluz, que quiere negociar con el Real Zaragoza su traspaso.

Cuestionado por el Betis en una entrevista para el diario MARCA, Álex Fernández señalaba: “Viendo la temporada que estábamos haciendo y lo bien que iban las cosas, lo cerca que nos sentíamos de Primera, no tenía mucho sentido cambiar de aires. Me hubiese sentido muy mal, como si dejara tirado al Cádiz. Al final, cuando vine aquí dije que quería dar lo mejor de mí y siempre he dicho que tengo que jugar en Primera con el Cádiz. Hubiese sido una faena muy fea para la afición y para el club”. Habrá que ver si finalmente opta por un cambio de aires ante la insistencia del club de las Trece Barras.

Más complicado tendrá el Betis hacerse con Raúl Guti, al que también quieren el Valencia y el Villarreal. El centrocampista de 23 años uno de los futbolistas del Real Zaragoza que cuenta con más pretendientes y al que difícilmente podrá retener el conjunto maño. La crisis económica que ha desatado el coronavirus ha llevado a muchos equipos de la Liga Santander a mirar a la Segunda División, algo que quieren aprovechar el conjunto verdiblanco, el Valencia y el Villarreal para hacerse con sus servicios. Cabe señalar que la cláusula de Raúl Guti es de 20 millones de euros.