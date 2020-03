Álex Fernández intentará fichar a Nacho para el Cádiz

El centrocampista de 27 años está cuajando una gran campaña en el equipo andaluz, actual líder de LaLiga SmartBank. Álex Fernández sueña con volver a jugar en Primera, algo que ya hizo con el Real Madrid y con el Espanyol, y con poder hacerlo junto a su hermano Nacho.

“Te prometo y Nacho lo verá, que se lo he dicho ya varias veces: que tiene que venir para acá, que tenemos que jugar juntos, pero ahora mismo es muy difícil porque la distancia entre Madrid y Cádiz es grande. Pero si Nacho viese una posibilidad de poder jugar juntos seguro que, por lo menos, se sentaría a estudiarla", ha asegurado Álex Fernández en una entrevista para MARCA.

No sería la primera vez que ambos hermanos coinciden en el campo. Lo hicieron en el Castilla y también en un partido de Copa del Rey con el Real Madrid. “Jugamos juntos en el Castilla, juntos también en el primer equipo un partido de Copa del Rey contra el Alcoyano (esa foto es sagradísima en casa de nuestros padres junto con nuestras camisetas). Después de los hermanos Llorente fuimos los siguientes en hacerlo juntos en el Real Madrid. Es nuestra pequeña parte en la historia del club. Y sí, uno de nuestros objetivos es volver a jugar juntos. Seguro. No sabemos dónde, a mí me encantaría que fuese en Cádiz”, ha añadido Álex Fernández.

El centrocampista ha reconocido también que el Betis le quiso en el mercado invernal y los motivos por los que descartó cambiar de aires: “Viendo la temporada que estábamos haciendo y lo bien que iban las cosas, lo cerca que nos sentíamos de Primera, no tenía mucho sentido cambiar de aires. Me hubiese sentido muy mal, como si dejara tirado al Cádiz. Al final, cuando vine aquí dije que quería dar lo mejor de mí y siempre he dicho que tengo que jugar en Primera con el Cádiz. Hubiese sido una faena muy fea para la afición y para el club”.