El agente de Pellegrini reconoce que puede volver a entrenar en España

El técnico chileno, que tuvo a sus órdenes a Joaquín cuando fue entrenador del Málaga, podría regresar a España para hacerse cargo del conjunto verdiblanco. Cuestionado al respecto, el agente de Pellegrini ha descartado que su representado vaya a tomar las riendas del Betis antes de que termine la temporada.

“¿El Betis? ¿De dónde salió eso? No sé nada del Betis; nadie me ha llamado. No he leído ni he escuchado nada al respecto. Manuel tiene tres o cuatro ofertas encima de la mesa, las cuales estamos evaluando ya, y él será en definitiva el que me diga lo que piensa que puede ser mejor. Hay equipos europeos importantes y otros árabes, de Dubai exactamente. No puedo decir los nombres, pero existe interés de España, Turquía e Italia. Tenemos conversaciones con esos clubes, pero nada del Betis”, ha comenzado diciendo Jesús Martínez en ATON.

Pellegrini solo volvería a España la próxima temporada

“Para la temporada que viene, lo que quieran, pero para ahora no hay ninguna posibilidad. En primer lugar, por la contingencia (el coronavirus), el míster no puede salir de Chile ahora. En segundo lugar, allí quedan 7-8 partidos y no es normal coger un equipo para tan poco”, ha añadido el agente de Pellegrini descartando así que Pellegrini pueda hacerse cargo del Betis si Rubi es cesado.

Ha sido el propio Alexis Trujillo el que no ha garantizado la continuidad de Rubi más allá del partido que enfrentará al Betis con el Athletic en San Mamés. Precisamente él podría relevar en el cargo al técnico catalán hasta final de temporada; si es que no lo hace Juan Merino.