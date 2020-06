Pierre Kunde se ofrece para jugar en el Atlético de Madrid

El centrocampista de 24 años brilla en la Bundesliga en las filas del Mainz y todo parece indicar que cambiará de aires en verano. Pierre Kunde, consciente de que el Atlético de Madrid buscará a un futbolista en su demarcación cuando Thomas Partey ponga rumbo al Arsenal al final del presente curso, ha querido lanzar un guiño al que fuera su exequipo en la última entrevista que ha concedido.

“Volvería. Allí empecé mi carrera profesional. Iría encantado, le debo mucho al Atlético de Madrid. Si he llegado aquí, al Mainz y a la Bundesliga, es gracias a ellos”, ha dicho Pierre Kunde en el diario AS. A la espera de ver si el cuadro colchonero incorpora al camerunés a su agenda; de momento, dos nombres sobresalen en ella, los de Mauro Arambarri e Iddrisu Baba.

Mauro Arambarri e Iddrisu Baba, con más opciones de recalar en el Atlético de Madrid que Pierre Kunde

Sacar a Mauro Arambarri del Getafe cuesta 25 millones de euros, una opción muy asequible dada la crisis económica que ha propiciado el futbolista. No obstante, que el Atlético de Madrid intentase su fichaje molestaría a Ángel Torres, que señalaba recientemente: “Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido”. Por ese motivo el cuadro colchonero también piensa en Iddrisu Baba como posible recambio de Thomas Partey. La cláusula del centrocampista de 24 años es de 45 millones, aunque el Atlético de Madrid confía en que su fichaje le resultará mucho más asequible si el Real Mallorca termina descendiendo.