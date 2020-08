El Sevilla quiere hacerse gratis con un descarte del Barcelona

Que el conjunto hispalense quiere a Ivan Rakitic es un secreto a voces; incluso, se ha llegado a decir que el equipo andaluz ya tendría un acuerdo con el centrocampista de 32 años. Lo que no está dispuesto el club de Nervión es a pagar al Barcelona un traspaso. Si bien el conjunto azulgrana ha pasado de pedir 20 a 10 por el croata, ahora que ha trascendido que Koeman no cuenta con Rakitic podría verse abocado a dar a éste la carta de libertad, algo que querría aprovechar el Sevilla.

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el Sevilla ha trasladado una propuesta al centrocampista por tres temporadas y le ha ofrecido tener la misma ficha que la que percibía Banega. No obstante, públicamente, Monchi ha descartado públicamente el fichaje de Ivan Rakitic. Fue tras la clasificación del Sevilla para la final de la Europa League cuando el director deportivo del equipo andaluz fue cuestionado por el posible regreso del croata. “Nunca se debe decir nunca en el fútbol, pero a corto plazo no se puede hacer. Es tan complicado económicamente que no creo que lo sea”, dijo Monchi.

José Campaña es la alternativa del Sevilla a Ivan Rakitic

Y es que, el Sevilla preferiría esperar una temporada a que Rakitic termine su contrato con el Barcelona para hacerse con sus servicios a coste cero de cara al siguiente curso. De cara a éste, preferiría negociar con el Levante para hacerse con José Campaña como recambio de Banega. Además, tendría un preacuerdo con el Olympique de Marsella para hacerse con Maxime López, por el que pagará uno 8 millones.