Dani Ceballos comunica al Real Madrid que quiere jugar en el Betis

Aunque se está hablando mucho de la continuidad del centrocampista de 24 años en el Arsenal, éste preferiría regresar a su exequipo. Dani Ceballos sabe que Pellegrini le quiere en el Betis y que en el conjunto verdiblanco podría tener importancia como para ser convocado por Luis Enrique para la próxima Eurocopa.

Por ese motivo, según Mundo Deportivo, el utrerano ha trasladado al Real Madrid que quiere marcharse al Betis. El cuadro merengue, por su parte, exigirá al club que quiera hacerse con sus servicios que se haga cargo de la totalidad de la ficha de Dani Ceballos, que es de 4 millones de euros. ¿Estará dispuesto el Betis a realizar tal esfuerzo económico?

El guiño del Betis a Dani Ceballos

“Mi equipo es el Betis, el el equipo de mis amores, el que me ha hecho crecer como futbolista y profesionalmente. El sentimiento que tengo es diferente al resto de los que he estado. Nunca he hablado sobre mi salida. Las formas en las que me fui... Me voy de un Betis que pelea cada año por el descenso, nunca estaba cerca de los puestos europeos. Llega una oferta del Real Madrid, era un buen momento para dar un paso adelante en mi carrera deportiva e ir al mejor equipo del mundo. Siendo realista el Betis ahora tiene equipo para estar entre los diez primeros, tiene internacionales en cada puesto, tiene que pelear año tras año por estar en Europa. En estos dos últimos años está en esa dinámica”, decía.