Loren desvela el nombre de los 2 jugadores que el Athletic ha querido llevarse de la Real Sociedad

El que fuera director deportivo del cuadro txuri-urdin ha hablado de la buena gestión del conjunto donostiarra. Esto es algo que ha permitido a la Real Sociedad retener a Mikel Oyarzabal y a Jon Bautista pese al fuerte interés del Athletic según ha destacado Loren.

“La amenaza de que el Athletic se lleve a un jugador de la Real Sociedad siempre va a estar ahí”

“Tenemos casos evidentes, como el de Mikel Oyarzabal, que fue claro. Y otro jugador con el que en su día el Athletic vino a degüello fue con Jon Bautista. Fueron dos situaciones en las que el Athletic vino con toda la artillería pero, gracias a lo que ha pasado los últimos años la Real, la capacidad económica y de gestión con sus jugadores pudieron quedarse aquí en San Sebastián. La amenaza del Athletic siempre va a estar ahí”, ha dicho en MARCA.

Loren también ha reconocido que estuvo cerca de fichar por el Getafe: “Ha habido en los últimos meses algunas declaraciones de intenciones, acercamientos, pero no se ha concretado nada. La incertidumbre que hay en la sociedad se está notando. Me apetece seguir en la Liga española que es lo que domino y donde no voy a tener ningún problema de adaptación, pero en el tiempo que llevo parado he estudiado muchas organizaciones y lo más importante es encontrar un sitio donde uno pueda desarrollar sus capacidades y su forma de entender un club”.

Por último, valorando el fichaje de David Silva por la Real Sociedad, ha comentado: “Sorprendente ha sido el movimiento de Silva a la Real, porque se había hablado de Italia, pero no de poder volver a España. ¿Intentar la Real su fichaje conmigo? Ni la Real económicamente podía, ni el Silva de aquel momento, era imposible plantearse esto”.