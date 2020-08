Lacazette no es convocado con el Arsenal y apunta al Atlético de Madrid

Pese a la importancia del delantero de 29 años en el cuadro londinense, Mikel Arteta decidió no convocar al francés para la Community Shield. El Arsenal conquistó el primer título de la temporada en Inglaterra frente al Liverpool sin Alexandre Lacazette, que aunque ha sonado para la Juventus, todo parece indicar que fichará por el Atlético de Madrid.

Y es que el equipo italiano contempla ahora el fichaje de Luis Suárez, que también ha sido relacionado con el cuadro colchonero tras la decisión de Koeman de no contar con él en el Barcelona. En lo que respecta a Alexandre Lacazette, el Arsenal podría pedir una cantidad cercana a los 30 millones de euros, una cifra que el conjunto rojiblanco pretende reducir incluyendo a Thomas Lemar, a Vitolo o a Correa en la operación. El club gunner, por su parte, prefiere que entre Thomas Partey, aunque tenga que poner dinero para reclutar al centrocampista ghanés.

Para fichar a Lacazette el Atlético de Madrid necesita desprenderse de Diego Costa

Aunque el fichaje de Alexandre Lacazette por el Atlético de Madrid parece inminente tras no ser convocado por Arteta para la Community Shield, para que éste pueda darse el cuadro colchonero deberá liberar masa salarial. Es decir, que el conjunto rojiblanco podría no hacer oficial su llegada hasta que no encuentre acomodo para Diego Costa. El delantero de 31 años termina contrato en 2021 y el club pretende hacer caja por él este verano, una opción que le ofrecerían el Tottenham de José Mourinho, el Benfica y el Milán.