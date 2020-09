El Atlético de Madrid, cerca de cerrar un fichaje en el Getafe

El cuadro colchonero y el Getafe tienen muy avanzada la operación que llevará a Mathías Olivera al Wanda Metropolitano. El Atlético de Madrid, que ya quiso fichar a este delantero de 22 años hace dos temporadas, se hará con sus servicios para que compita por un puesto en el once con Renan Lodi.

La llegada de Mathías Olivera hará que el conjunto rojiblanco ceda a Manu Sánchez a Osasuna. Mundo Deportivo da por cerrada la operación aunque falta por determinar cuánto pagará el Atlético de Madrid al Getafe por la operación. Cabe señalar que Darío Poveda ya ha cambiado el Atlético de Madrid por el Getafe en calidad de cedido y que Víctor Mollejo podría seguir también sus pasos.

Mathías Olivera y Mauro Arambarri, objetivos del Atlético de Madrid en el Getafe

Además de Mathías Olivera, podría seguir el camino inverso Mauro Arambarri, especialmente si Thomas Partey o Héctor Herrera abandonan el Atlético de Madrid. Arambarri tiene una cláusula de 25 millones de euros y, aunque ha sido relacionado con varios equipos, es el cuadro colchonero el favorito para hacerse con sus servicios. No obstante, al ser cuestionado al respecto hace varias semanas, Ángel Torres, presidente del Getafe, señalaba: “Sólo faltaría que alguien que se ha ido a un ERTE le quite un jugador al Getafe pagando 20 kilos. Es que no tiene sentido”. Ahora las relaciones entre el Atlético de Madrid y el conjunto azulón parecen haber mejorado con la llegada de Darío Poveda a Getafe, donde jugará en calidad de cedido esta temporada.