El Huesca fichará a Siovas al Leganés por una cifra cercana al millón de euros

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, pese a que al central de 31 años aún le restaba un año de contrato con el equipo pepinero, será traspasado al cuadro oscense. El Huesca ha alcanzado un acuerdo con el Leganés por Dimitrios Siovas, que seguirá así jugando en Primera División tras el descenso del club de Butarque.

Según el diario AS, el acuerdo es total entre ambas partes, y la operación rondará el millón de euros, cifra muy similar a la que figura en su cláusula de rescisión, que es de 11,5 millones. El 15 por ciento del montante irá a parar a las arcas del Olympiakos, que todavía conserva derechos sobre Dimitros Siovas.

Dimitrios Siovas podría ser uno de los últimos fichajes del Huesca

Aunque el ex del Granada estaba habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para firmar por otro equipo, Independiente denunciará al cuadro oscense por no haber negociado con ellos su fichaje. El equipo Rojo exige 8 millones de dólares al Huesca por haber contratado a Gastón Silva y que el conjunto gallego no pueda firmar nuevos jugadores durante los dos próximos mercados.

Gastón Silva, por su parte, exigía una indemnización de 2,2 millones a Independiente por la rescisión de su contrato. “Nosotros le estamos pidiendo 8.000.000 de dólares por incumplimiento de contrato. La FIFA dirá quién tiene razón. Cuando llegó al club nos dijo que estaba libre y resulta que no era así. Ahora pasa algo similar: cree que está libre y no lo está”, señalaba Héctor Maldonado, director general del equipo argentino, hace poco más de un mes.