El Huesca podría ser sancionado sin fichar por el fichaje de Gastón Silva

Aunque el ex del Granada estaba habilitado por la Asociación del Fútbol Argentino para firmar por otro equipo, Independiente denunciará al cuadro oscense por no haber negociado con ellos su fichaje. El equipo Rojo exige 8 millones de dólares al Huesca por haber contratado a Gastón Silva y que el conjunto gallego no pueda firmar nuevos jugadores durante los dos próximos mercados.

Gastón Silva, por su parte, exigía una indemnización de 2,2 millones a Independiente por la rescisión de su contrato. “Nosotros le estamos pidiendo 8.000.000 de dólares por incumplimiento de contrato. La FIFA dirá quién tiene razón. Cuando llegó al club nos dijo que estaba libre y resulta que no era así. Ahora pasa algo similar: cree que está libre y no lo está”, señalaba Héctor Maldonado, director general del equipo argentino, hace poco más de un mes.

El fichaje de Gastón Silva por el Huesca

El defensa uruguayo Gastón Silva y el Huesca han llegado a un acuerdo para que el jugador esté esta nueva temporada en el conjunto oscense.

Silva, de 26 años, llega libre al conjunto oscense, y procede del Club Atlético Independiente. Tierne pasaporte italiano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario.

El zaguero ya sabe lo que es jugar en España, donde disputó 23 partidos entre Primera y Copa del Rey en la campaña 2016/2017 con la camiseta del Granada.

Su condición de zurdo le permite ejercer igualmente de lateral izquierdo, posición en la que ha demostrado su valía tanto en Europa como en Argentina y también con la celeste de Uruguay, donde acumula una veintena de internacionalidades.

Silva comenzó su andadura futbolística en las categorías inferiores de Defensor Sporting de la capital uruguaya hasta que en el curso 11/12 se estrenó con 17 años en el primer equipo tanto en la competición doméstica como en la Copa Libertadores.

Tras asentarse en Defensor y convertirse en uno de los talentos charrúas con más proyección, en 2014 llamó la atención del Torino en la Serie A italiana. Allí jugó 22 encuentros en dos cursos, y debutó también en la Europa League.

En 2016 viajó a Granada, donde mostró un buen nivel en el cuadro nazarí a pesar de que los suyos no pudieron mantener la categoría. Desde su fichaje por Independiente ha jugado 73 encuentros y ha levantado en 2017 la Copa Sudamericana.

Gastón Silva tiene pasaporte italiano, por lo que no ocupa plaza de extracomunitario. El futbolista de 26 años destaca por su fuerza, poderío aéreo y calidad, un baluarte defensivo que añadirá músculo y corazón a la zaga de Míchel en una temporada tan exigente en la mejor liga del mundo.

La polémica que ha generado el fichaje de Gastón Silva por el Huesca

Mientras la disputa se sigue resolviendo en FIFA, la Asociación del Fútbol Argentino habilitó al jugador para firmar con otro club. Ahora Independiente denunciará al Huesca por contratar al jugador sin negociar con ellos y exige 8 millones de dólares y una prohibición al Huesca que le impida incorporar jugadores en los dos próximos mercados de fichajes, según informó TyC Sports.