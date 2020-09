La Real Sociedad aprieta para llevarse a Mario Hermoso del Atlético de Madrid

Tal y como contamos en LAOTRALIGA, el central de 25 años es un objetivo prioritario para el cuadro txuri-urdin. Imanol ha solicitado a la Real Sociedad un esfuerzo por Mario Hermoso y el conjunto donostiarra negociará con el Atlético de Madrid su traspaso.

Y es que, el cuadro colchonero necesita vender para poder fichar, algo que quieren aprovechar en Anoeta. No obstante, parece complicado que la Real Sociedad pueda alcanzar los 25 millones de euros que pagó el Atlético de Madrid al Espanyol por Mario Hermoso el pasado verano. Aún así se busca una fórmula que permita a ambas partes salir beneficiadas con la operación según apuntan Mundo Deportivo.

Leandro Cabrera, la alternativa de la Real Sociedad a Mario Hermoso

De no fructificar, la Real Sociedad sigue teniendo a Leandro Cabrera como alternativa. La ficha del central de 29 años es demasiado elevada como para que el Espanyol pueda hacerla frente tras su descenso. Por ese motivo, de no recibir una oferta que le permita recuperar los 10 millones que pagó por el uruguayo al Getafe el pasado mes de enero, el conjunto blanquiazul podría ceder al defensor, fórmula con la que la Real Sociedad estaría dispuesta a acoger a Leandro Cabrera. Eso sí, siempre y cuando no logre hacerse con Mario Hermoso, que es su objetivo número uno.

La Real Sociedad quiere fichar a Mario Hermoso y a Carlos Fernández

Además de a Mario Hermoso, la Real Sociedad quiere al delantero de 24 años del Sevilla, por el que ya ha ofrecido 13 millones por el 75 por ciento de sus derechos. Desde Anoeta tendrían la intención de mejorar dicha propuesta para reclutar en sus filas a Carlos Fernández, que la pasada campaña anotó 14 goles en los 40 partidos que disputó con el Granada.