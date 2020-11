La nueva pareja de Jesé se defiende ante Aurah: “Decir que me dedico a la prostitución es delito”

Aurah Ruiz habría cazado a Jesé Rodríguez siéndole infiel y habría protagonizado un incidente por el que tuvo que ser escoltada por la policía. Tras este altercado y después de las palabras de la canaria en su Instagram, Rocío Amar, la nueva pareja del futbolista del PSG, ha querido defenderse.

“Ella ya no está con él, pero no le conviene decirlo para que él parezca el malo. Así que, por favor, recordarte que para ser infiel tienes que tener pareja. El problema que, claro, no te conviene decir que Jesé te volvió a dejar”, comenzó diciendo la expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa. Posteriormente, tras las insinuaciones de Aurah Ruiz, Rocío Amar quiso recalcar: “Decir que me dedico a la prostitución es delito”.

Aurah Ruiz, por su parte, escribía en su Instagram: “No Rocío, no. La mentirosa eres tú y él”, junto a una fotografía en la que se le podía ver a ella junto a Jesé Rodríguez. Tras este incidente, la canaria confesaba: “Van a cambiar muchas cosas en mi vida”.

Así descubrió Aurah Ruiz la infidelidad de Jesé con Rocío Amar

“Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel”, contaba Amor Romeira en su Instagram. “Aurah brotó, estalló y fue en busca de los datos que yo le di. Encontró quién era la chica con quien estaba Jesé, dónde estaban y todo. Se armó la de San Quintín. Hasta la Policía y todo”, añadía la exconcursante de Gran Hermano.