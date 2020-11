La policía interviene después de que Aurah Ruiz cazara a Jesé siéndole infiel

La reconciliación entre Jesé y Aurah Ruiz ha sido vista y no vista. La canaria se ha enterado por boca de Amor Romeira que el futbolista del PSG le había sido infiel y ha tenido que ser escoltada por la policía tras el incidente que ambos protagonizaron.

Por primera vez, Aurah Ruiz ha compartido fotografías con Jesé en sus redes sociales confirmando así que habían vuelto. Si la pareja no lo había hecho hasta la fecha había sido para no perjudicar al atacante, ya que puede ser sancionado por el PSG al haber estado en una fiesta sin medidas de seguridad. Como venganza, Aurah Ruiz no sólo ha subido las fotografías, también unos audios que revelan que Jesé le ha sido infiel con una expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Así descubrió Aurah Ruiz la infidelidad de Jesé

“Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel”, contaba Amor Romeira en su Instagram. “Aurah brotó, estalló y fue en busca de los datos que yo le di. Encontró quién era la chica con quien estaba Jesé, dónde estaban y todo. Se armó la de San Quintín. Hasta la Policía y todo”, añadía.

Aurah Ruiz, por su parte, escribía en su Instagram: “No Rocío, no. La mentirosa eres tú y él”, junto a una fotografía en la que se le podía ver a ella junto a Jesé. Tras este incidente, la canaria confesaba: “Van a cambiar muchas cosas en mi vida”.