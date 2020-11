Gabriel Paulista obtiene la nacionalidad y podrá ser convocado con la Selección

Aunque más tarde de lo esperado, el central de 30 años ha obtenido la nacionalidad. Ahora Gabriel Paulista dispondrá de 180 días para jurar la Constitución y dejar así de ocupar plaza de extracomunitario con el Valencia. Este trámite le permitirá también ser convocado con España y poder estar en la próxima Eurocopa con la Selección si Luis Enrique lo estima oportuno.

En octubre de 2019, Gabriel Paulista declaraba: “Si no me dan opciones en Brasil abriría las puertas a la selección española. Si en España me dan esa oportunidad con mucho respeto lo aceptaría. Yo continuaré siendo brasileño, si tomo esa decisión y se da la situación todos saben el porqué. Estoy haciendo un gran trabajo y no llega la llamada de la selección brasileña. Si aparece la oportunidad para la próxima Eurocopa yo voy a aceptar”.

Meses más tarde, añadía: “Todo el mundo sabe que quiero jugar en la selección española. Pero todavía estoy en trámites con mi pasaporte, tengo que esperar porque no es una cosa rápida. A primeros de año espero tener mi pasaporte para estar disponible con la selección española. Espero también que el seleccionador pueda mirar algunos partidos nuestros. Mi objetivo principal es dar mi mejor trabajo aquí y así poder llamar la atención de los técnicos”.

Así encajó el entorno de Gabriel Paulista su decisión de ser convocado por España

“Mi familia y mis amigos más próximos me entienden muy bien porque saben lo difícil que es jugar con la selección brasileña. Hablé con mi familia, con mis padres y con mis hermanos y todos estaban de acuerdo conmigo. Tengo claro que quiero estar al cien por cien con la selección española”, finalizaba Gabriel Paulista.