Amor cuenta cómo y dónde tuvo relaciones sexuales con Jesé

El futbolista del PSG que estaba teniendo una nueva oportunidad en el conjunto francés, con el que termina contrato a final de temporada, sigue de polémica en polémica. Si bien que retomará su relación con Aurah Ruiz podría haberle aportado cierta estabilidad, Jesé Rodríguez ha sido cazado por la canaria teniendo relaciones sexuales con una ex de Mujeres y Hombres y Viceversa. Amor Romeira, que fue quien avisó a Aurah de que el atacante le estaba siendo desleal, ha dicho ahora que también tuvo sexo con Jesé.

Según Amor Romeira, que se dio a conocer por su participación en Gran Hermano, ha sido amenazada por Misael, hermano de Jesé Rodríguez. Pese a ello, lejos de asustarse, ha contratacado desde su Instagram: “Hablando con Rocío, no sé si fue un lapsus o qué, dijiste ‘la tía esta o el tío este’, refiriéndote a mí. A ver Jesé, parece que se te ha olvidado las veces que hemos follado. A lo mejor tengo que refrescarte cómo nos metimos en el reservado VIP, que era un cuarto con cristales tintados, recordarte que había más gente que saben de nuestra noche de pasión”.

Jesé habría tenido relaciones sexuales con Amor bajo la atenta mirada de un amigo del futbolista

“Que, por cierto, la noche de pasión estaba tu mejor amigo, que dijiste que si no me importaba que mirara. Y te dije que mientras no me tocara no pasaba nada. Y empezamos a dar rienda suelta a la pasión, pero cuando me tocó el pecho me enfadé y te peleaste con tu amigo”, ha continuado Amor Romeira.

“Hace tiempo sabías perfectamente lo que era y disfrutabas. Si quieres empiezo a dar detalles... porque estoy contando solo cómo te conocí, pero puedo seguir contando más. Así que no me faltes al respeto y recuerda lo que soy, porque tú lo conociste muy bien”, ha finalizado.