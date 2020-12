Difunden un vídeo de Aurah totalmente enloquecida tras descubrir la infidelidad de Jesé

La reconciliación entre Jesé y Aurah Ruiz ha sido vista y no vista. La canaria se ha enterado por boca de Amor Romeira que el futbolista del PSG le había sido infiel y tuvo que ser escoltada por la policía tras tratar de entrar por la fuerza en el domicilio del delantero. Ahora ha trascendido un vídeo de Aurah totalmente fuera de sí.

DIOS AURAH DESQUICIADA ME DA ALGO MALO KFKGJSOEIRI pic.twitter.com/wo6TdzGLsk — martA ✈ (@ixtmxrt) November 29, 2020

En él se ve a la canaria gritando e insultando a Jesé. Tras este incidente, Aurah Ruiz ha compartido fotografías con Jesé en sus redes sociales confirmando así que habían vuelto, algo que ha hecho a su entrada a La Casa Fuerte de Telecinco, programa en el que ha reconocido que el futbolista le ha pedido perdón.

Hasta entonces, Aurah no se había pronunciado ni había compartido nada en sus redes sociales pata que Jesé no fuera sancionado por el PSG al haber estado en una fiesta sin medidas de seguridad. Como venganza, Aurah Ruiz no sólo ha subido las fotografías, también unos audios que revelan que Jesé le ha sido infiel con Rocío, una expretendienta de Mujeres y Hombres y Viceversa.

Así descubrió Aurah Ruiz la infidelidad de Jesé

“Anoche se lió pardísima entre Aurah y Jesé. Ella, gracias a mí, descubrió que le estaba siendo infiel”, contaba Amor Romeira en su Instagram. “Aurah brotó, estalló y fue en busca de los datos que yo le di. Encontró quién era la chica con quien estaba Jesé, dónde estaban y todo. Se armó la de San Quintín. Hasta la Policía y todo”, añadía.