Simeone y Carla Pereyra venden su casa de Serrano por 4,5 millones

Afincados en Pozuelo de Alarcón, la pareja ha decidido desprenderse de la casa que posee en el Barrio de Salamanca. Es por ello por lo que Simeone y Carla Pereyra han puesto a la venta su ático situado en la Calle Serrano, el cual adquirieron en 2018 a Marta Ortega, la hija de Amancio Ortega.

La pareja adquirió dicha propiedad por 3 millones y, pese a la crisis económica que ha propiciado el coronavirus, pretende ahora desprenderse de ella a cambio de 4,5 millones de euros según Diez Minutos. Esta vivienda, situada en la céntrica Calle Serrano, dispone de 380 metros cuadrados entre los que se distribuyen cuatro habitaciones, cinco baños y cuatro balcones.

El Atlético de Simeone está invicto en Liga

Simeone, aspira a ganar esta temporada la que sería su segunda Liga con el Atlético de Madrid. De momento, en el presente curso, su equipo no conoce la victoria en el campeonato doméstico. Y eso que el último día de mercado perdió a uno de sus pilares, a Thomas Partey, una baja que lamentó Simeone: “La salida de Lucas Hernández sigue siendo muy importante. Ocupaba posiciones, era un chico joven, con futuro... como lo vemos en la selección francesa. Ante estas situaciones de las cláusulas no se pueden dar muchas opiniones. Son decisiones que se toman porque existen esas posibilidades”. No obstante, el técnico argentino le deseó lo mejor: “Todo lo que le pase a los que me dieron un montón de cosas, como es Thomas, estaré contento. Me recuerdo a aquellos partidos que veníamos a ver al filial, con Saúl... El proceso con las cesiones en Mallorca, Almería... Le costó muchísimo, encontrar el lugar estable en el Atlético pero lo consiguió. Es un jugador extraordinario. Le irá bien en el Arsenal. Le deseamos lo mejor porque le queremos mucho”.