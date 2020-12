Mono Burgos, candidato a entrenar al Real Zaragoza

El conjunto maño está en puestos de descenso y el futuro de Iván Martínez está en entredicho. El Real Zaragoza piensa en un cambio de entrenador y la opción preferida por la directiva es el Mono Burgos.

Así lo asegura El Heraldo, que destaca que el club se ha centrado en el argentino ante las dificultades económicas que entraña el regreso de Víctor Fernández a su banquillo. Mono Burgos abandonó su puesto como segundo de Simeone en el Atlético de Madrid para cumplir su sueño de ser primer entrenador, un sueño que podría llegar de la mano del Real Zaragoza.

El deseo de Mono Burgos de entrenar en España anima al Real Zaragoza a intentar su fichaje

Cuestionado por su futuro recientemente, Mono Burgos señalaba: “Mi idea es ir tranquilo. Los primeros pasos como primer entrenador los quiero dar en España porque ya tengo el crédito. Pero no sé qué pasará, hay gente buscando. ¿Entrenar al Atlético? Se dará naturalmente, como lo de River, no tengo prisa. Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace... Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar”.

Antes de sonar para el Real Zaragoza, Mono Burgos fue relacionado con otro equipo de Segunda División. Fue con el Alcorcón, aunque este interés no terminó por fraguar. También, en LaLiga Santander, el argentino fue vinculado con el Alavés.