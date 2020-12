El Real Zaragoza estaría negociando con Paco Jémez

El conjunto maño está en puestos de descenso y el futuro de Iván Martínez está en entredicho. De momento, el Real Zaragoza ha destituido a Lalo Arantegui como director deportivo y negocia con Paco Jémez para que se convierta en su nuevo entrenador. También, como hemos contado en LAOTRALIGA, valora la opción de ofrecer su banquillo al Mono Burgos.

Ver también La Otra Liga .Quique Setién podría volver a entrenar al Betis

Así lo asegura el diario MARCA, que señala que el Real Zaragoza lo ha intentado primero con Pacheta. Después ha hecho lo propio con Víctor Fernández, pero ha decidido activar la vía de Paco Jémez ante las altas pretensiones económicas de este último. El técnico canario se encuentra sin equipo tras su paso por el Rayo Vallecano y estaría encantado con la opción de tomar las riendas del Real Zaragoza, con el que llegó a disputar 189 partidos como futbolista.

Mono Burgos, alternativa a Paco Jémez para el Real Zaragoza

Pese a la negociación en curso entre el conjunto maño y Paco Jémez, el que fuera segundo de Simeone en el Atlético de Madrid sigue siendo una opción. Cuestionado por su futuro recientemente, Mono Burgos señalaba: “Mi idea es ir tranquilo. Los primeros pasos como primer entrenador los quiero dar en España porque ya tengo el crédito. Pero no sé qué pasará, hay gente buscando. ¿Entrenar al Atlético? Se dará naturalmente, como lo de River, no tengo prisa. Creo que he dejado mi semilla por donde he pasado. El Atlético despide a sus ídolos y no todo el mundo lo hace... Mira que por el Madrid pasaron jugadores y mira cómo despidieron a Casillas. Irte por la puerta grande es lo mejor que te puede pasar”.