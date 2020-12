El Milán ofrece a Samu Castillejo al Valencia por uno de sus jugadores

Reforzar su zaga se ha convertido en una prioridad para el cuadro rossonero de cara al segundo tramo de la temporada, motivo por el que mira a la capital del Turia con vistas a ello. Y es que, ante la negativa del Schalke 04 a desprenderse de Ozan Kabak en el mercado invernal, el Milán se ha fijado en Mouctar Diakhaby. Es más, el equipo italiano confía en hacerse con el central de 23 años sin abonar cantidad alguna al Valencia incluyendo en la operación a Samu Castillejo, un futbolista con el que no cuenta.

Así lo asegura CalcioMercato, que no descarta que ambos equipos puedan alcanzar un acuerdo al respecto. Y es que el Valencia no ha podido contar con Mouctar Diakhaby por lesión en varios partidos esta temporada y no ha acusado demasiado su baja. Tampoco se descarta que en esta operación el Milán incluya también a Mateo Musacchio, un futbolista al que el conjunto che, al igual que el Betis y el Villarreal, quieren traer de nuevo a LaLiga.

Samu Castillejo podría regresar a LaLiga de la mano del Valencia o del Sevilla

Otro futbolista que también podría volver a España en enero es Samu Castillejo. Ante el acercamiento entre el centrocampista de 25 años y el Sevilla, el Milán ha tasado en 12 millones de euros al malagueño. No obstante, el cuadro rossonero preferiría usar a Samu Castillejo como moneda de cambio para hacerse con un jugador con una tasación similar como Mouctar Diakhaby. ¿Aceptará el Valencia este intercambio?