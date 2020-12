Marcos Llorente justifica el haber cambiado el Real Madrid por el Atlético

El centrocampista de 25 años recaló en el conjunto rojiblanco en verano de 2019 y desde entonces su progresión ha seguido una línea ascendente. No es de extrañar que Marcos Llorente haya celebrado en la última entrevista que ha concedido el haber cambiado el Real Madrid por el Atlético y también el que Simeone haya decidido adelantar su posición.

Respecto a lo primero ha señalado en el Club del Deportista: “Tenía clarísimo que debía salir del Real Madrid y cuando llegó la oferta del Atleti no dudé. Las cosas están saliendo muy bien y me siento muy feliz por ello. Cuando un jugador tiene minutos, crece, se hace mejor y es lo que me está pasando a mi ahora”.

Marcos Llorente juega más adelantado en el Atlético que en el Real Madrid

Respecto a la decisión de Simeone de adelantar su posición, Marcos Llorente ha comentado: “Si me lo dices hace un año, te digo que estás loco. He sido casi toda mi vida mediocentro, además defensivo. El míster me lo hizo ver hace mucho tiempo, me dijo que algún día me sacaría más arriba, que él creía que ahí podía dar cosas al equipo. Y bueno, así surgió en Anfield, y después de la cuarentena también jugué ahí arriba”.

Ahora Marcos Llorente ve puerta con más facilidad. Por ejemplo, fue clave al marcar dos goles en Anfield para eliminar al Liverpool en Champions la temporada pasada. La camiseta que vistió el centrocampista en ese partido fue subastada después por una cantidad de 8.100 euros que fue destinada para la lucha contra el coronavirus.