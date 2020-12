Rodrigo Moreno podría ser el recambio de Diego Costa en el Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco tiene intención de aprovechar que Diego Costa termina contrato al final del presente curso para hacer caja por él en enero. Su venta implicará para el Atlético de Madrid el fichaje de un nuevo delantero y, aunque maneja varias opciones, una de ellas vuelve a ser la de Rodrigo Moreno.

El cuadro colchonero ya estuvo cerca de hacerse con sus servicios hace dos veranos. Pese a que alcanzó un acuerdo con el Valencia para hacerse con Rodrigo Moreno a cambio de 55 millones de euros, no logró obtener liquidez vendiendo a uno de sus jugadores para afrontar la operación. Este verano, el internacional español ha sido traspasado por el conjunto che al Leeds a cambio de 30 millones de euros.

Rodrigo Moreno y Milik, opciones para la delantera del Atlético de Madrid

Esto no supone un obstáculo para el Atlético de Madrid, que según Fichajes.net, considera que podría hacerse con sus servicios a cambio de 25. Y es que Rodrigo Moreno no es titular indiscutible para Marcelo Bielsa, por lo que el Leeds vería con buenos ojos recuperar parte de lo invertido por él antes de que su cotización caiga. Más asequible todavía que Rodrigo Moreno resultaría para el Atlético de Madrid Milik. Tras negarse a renovar con el Nápoles, el equipo italiano no le ha inscrito para disputar competiciones europeas y se mantiene inédito en el presente curso. Si bien el Atlético de Madrid podría hacerse a coste cero con sus servicios de cara a la próxima temporada, también podría cerrar su fichaje por una cantidad asequible en el mercado invernal.