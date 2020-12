El Bayern de Múnich quiere llevarse a un nuevo jugador del Atlético de Madrid

El conjunto alemán, que en su día se llevó a Lucas Hernández del cuadro colchonero a cambio de 80 millones de euros, quiere pescar nuevamente en el equipo madrileño. En esta ocasión, el nuevo objetivo del Bayern de Múnich en el Atlético de Madrid sería Marcos Llorente.

Así lo asegura CalcioMercato, y es que el centrocampista de 25 años ha crecido enormemente desde que cambiase el Real Madrid por el Atlético. “Tenía clarísimo que debía salir del Real Madrid y cuando llegó la oferta del Atleti no dudé. Las cosas están saliendo muy bien y me siento muy feliz por ello. Cuando un jugador tiene minutos, crece, se hace mejor y es lo que me está pasando a mi ahora”, señalaba Marcos Llorente recientemente.

El Bayern de Múnich amenaza con pagar la cláusula de Marcos Llorente

Antes de sonar para el Bayern de Múnich, también fue relacionado con el Manchester United. Por aquel entonces, Marcos Llorente, que tiene una cláusula de 120 millones de euros, declaró: “Cuando un jugador está jugando poco siempre suena en el mercado que se va a ir, que se quiere ir, que no está a gusto. Pero vamos que yo en ningún momento pensé en irme ni quería irme del Atlético. Al final, las cosas han ido saliendo de a poco y bien. Y ahora estoy feliz”. ¿Conseguirá ahora el Bayern de Múnich alcanzar un acuerdo con él para que ponga rumbo a la Bundesliga?, ¿Volverá a cerrar un fichaje a golpe de talonario en el Atlético de Madrid.