El Sevilla peleará con Nápoles y Juventus para reforzar su delantera con Rutter

Pese a que el atacante de 18 años sólo ha disputado cuatro partidos con el Rennes en el presente curso, su buen hacer no ha pasado desapercibido para varios equipos de renombre. Atento como acostumbra al mercado francés, Monchi ya piensa en Rutter para reforzar la delantera del Sevilla, aunque el Nápoles y la Juventus también están tras sus pasos.

Y es que el futbolista de 1,82 metros de estatura termina contrato con el Rennes a final de temporada, por lo que podría recalar a coste cero tanto en el Sevilla como en el Nápoles o la Juventus según destaca L’Équipe. Tampoco descarta que uno de estos tres equipos pueda realizar un movimiento por Rutter en el mercado invernal dado que su fichaje resultará bastante asequible.

Rutter e Isco, objetivos del Sevilla

El que sí podría recalar en el equipo andaluz en enero es Isco. El centrocampista de 28 años ha decidido abandonar el Real Madrid y, según se ha publicado, ha elegido el Sevilla como nuevo acomodo. El Real Madrid, por su parte, no pondrá trabas a su salida, aunque habrá que ver si se hace cargo de parte de su ficha, que es de 7 millones de euros. Con el objetivo de liberarse de ella, el cuadro merengue pretende incluir una opción de compra de 20 millones de euros. No obstante, Isco tiene un gran cartel en el extranjero y podría revalorizarse en el Sevilla, y más todavía si juega la próxima Eurocopa, por lo que ésta podría no ser obligatoria ya que al Real Madrid no le faltarán pretendientes por el centrocampista.