Marcelino García Toral, favorito para convertirse en el nuevo entrenador del Athletic

El conjunto vasco ha prescindido de los servicios de Gaizka Garitano pese a la victoria cosechada por su equipo en San Mamés frente al Elche. Todo parece indicar que si el Athletic ha tomado esta decisión es porque ya tiene un recambio y que dicho recambio sería Marcelino García Toral.

Marcelino García Toral negó recientemente contactos con el Athletic

Según se dijo, el técnico asturiano dijo ‘no’ a una oferta para entrenar al Celta de Vigo consciente de que era una opción para el Athletic si el conjunto vasco apostaba por un cambio de entrenador. No obstante, Marcelino García Toral dijo al respecto: “De hipótesis no me gusta hablar, lo que sí puedo decir es que nadie del Athletic se ha puesto en contacto conmigo ni con mi entorno y que nosotros, al igual que hacemos con Garitano y con todos los técnicos, tenemos un respeto máximo a nuestros compañeros y le damos todo nuestro apoyo”.

Cuestionado por Garitano, señaló: “Seguro que con su equipo están trabajando para ganar el siguiente partido”. “En España he entrenado, menos los tres grandes, Madrid y Barça es imposible, en los mejores equipos, aunque puede haber alguno más”, agregaba Marcelino García Toral reiterando su intención de probar fortuna fuera de LaLiga Santander aunque sin descartar volver a entrenar en España. Ahora, a Marcelino García Toral se le abre una nueva opción para entrenar nuevamente en LaLiga Santander. ¿Será él el recambio de Gaizka Garitano en el Athletic? También se ha hablado de Robert Moreno o de Javi Calleja como alternativas más económicas para el equipo de San Mamés.