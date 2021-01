Liz Emiliano, ex de Gran Hermano, enamorada de un futbolista

Liz Emiliano, que se dio a conocer en Gran Hermano y que ahora trabaja como colaboradora en varios programas de Mediaset, tiene nueva pareja. Se trata de Gorka Elustondo, futbolista del Rayo Vallecano, ex del Athletic y de la Real Sociedad.

Si bien el centrocampista de 33 años siempre aparece de espaldas en las fotografías que Liz Emiliano comparte en Instagram, no ha tardado en conocerse la identidad de este futbolistas. La relación de la ex de Gran Hermano y el futbolista del Rayo Vallecano avanza, tanto que Gorka Elustondo ha estado junto a ella en República Dominicana, su país natal.

Liz Emiliano, la nueva Wag del Rayo Vallecano

Otro futbolista del conjunto rojiblanco acostumbrado a presumir de su pareja en Instagram es Mario Suárez. Así lo hico el futbolista del Rayo Vallecano cuando Malena Costa compartió con sus seguidores una imagen de una fotografía que tiene en su casa de un topless suyo. Mario Suárez fue incapaz de resistirse a la tentación y comentó la publicación de su mujer.

“Nunca he sido de colgar muchos cuadros en los que salga yo en casa... pero a este le tengo un cariño especial, porque la foto me la hizo Hervas Archer y ellos mismos me regalaron el cuadro”, escribía la modelo junto a la fotografía. “Qué buenas vistas todas las mañanas”, comentaba el ex del Atlético de Madrid junto a un emoji guiñando un ojo. ¿Será capaz Liz Emiliano de eclipsar a Malena Costa como la nueva Wag del Rayo Vallecano?