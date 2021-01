Marcelino pide al Athletic el fichaje de dos viejos conocidos

Tras haber relevado a Gaizka Garitano como técnico del conjunto vasco, el ex del Valencia quiere ahora reforzar su plantilla de cara al siguiente curso. Consciente de las limitaciones que tiene el Athletic a la hora de reforzarse, y de que tanto Javi Martínez como Fernando Llorente están en el mercado, Marcelino García Toral ha solicitado al club su regreso.

Ver también La Otra Liga .Marcelino García Toral niega haber faltado el respeto al Athletic

En el caso del centrocampista de 32 años, que termina contrato con el Bayern de Múnich al final del presente curso, vuelve a estar en el mercado. Cabe señalar que Javi Martínez llegó a ser cazado en verano diciendo que llevaría el dorsal número 2 en el Athletic. “Me han dejado el ‘2”, decía tras conocerse los dorsales del conjunto vasco de cara a esta campaña. “¡El mítico de Toquero!”, le respondía, entre risas, Thiago Alcántara. Finalmente su fichaje no terminó por concretarse porque el Bayern de Múnich solicitaba 12 millones por su traspaso y se negó a rebajar su precio después de que éste anotase un gol en la Supercopa. El Athletic, por su parte, no quiso superar los 10, cantidad que pagó al Torino por Álex Berenguer.

Javi Martínez y Fernando Llorente estuvieron cerca del Athletic en verano.

También estuvo cerca del Athletic el pasado verano Fernando Llorente. Aunque el delantero de 35 años tenía un acuerdo con la Sampdoria, esperó un movimiento por parte del conjunto vasco que nunca llegó a producirse. Inédito en el presente curso con el Nápoles, podría regresar al Athletic en el mercado invernal, aunque también se habla de su vuelta a la Juventus.