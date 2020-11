La reacción de Mario Suárez al último topless de Malena Costa

El futbolista del Rayo Vallecano no ha dudado en presumir de su mujer cuando ésta ha compartido con sus seguidores de Instagram una imagen de una fotografía que tiene en su casa de un topless suyo. Mario Suárez ha sido incapaz de resistirse a la tentación y ha comentado la publicación de Malena Costa.

“Nunca he sido de colgar muchos cuadros en los que salga yo en casa... pero a este le tengo un cariño especial, porque la foto me la hizo Hervas Archer y ellos mismos me regalaron el cuadro”, escribía la modelo junto a la fotografía. “Qué buenas vistas todas las mañanas”, comentaba Mario Suárez junto a un emoji guiñando un ojo.

Mario Suárez ha reaccionado a la fotografía de Malena Costa de un modo similar al de Denis Suárez

Al igual que Mario Suárez, Denis Suárez, futbolista del Celta de Vigo, reaccionaba días atrás a una fotografía de su pareja, Nadia Avilés, en Instagram. En ella se podía ver a la modelo en la ducha usando la alcachofa como teléfono y con una copa de vino en la mano.

“Esas llamadas inesperadas”, posteaba Nadia Avilés junto a su fotografía en la ducha. “Y tan inesperadas”, respondía Denis Suárez a la publicación junto al emoticono de un corazón.

Nadia Avilés estuvo muy activa en sus redes sociales durante el confinamiento. Además de presumir de Denis Suárez, que le regaló un ramo de rosas durante esos días, la novia del futbolista del Celta de Vigo compartió un desnudo que causó furor en Instagram. Para deleite de sus seguidores, Nadia Avilés publicó dos fotografías en la bañera sin ropa.