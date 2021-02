Aïssa Mandi recibe una suculenta oferta que no podrá igualar el Betis

El central de 29 años sigue sin renovar con el conjunto verdiblanco y es libre desde que comenzase el mes de enero para negociar con otros equipos. Si bien en los últimos días parecía factible que Aïssa Mandi extendiese su vínculo con el Betis, nuevamente desde Arabia Saudí vuelven a amenazar su continuidad en el equipo andaluz.

Noticias relacionadas La Otra Liga .El Inter de Milán quiere torpedear el fichaje de Rui Silva por el Betis

Así lo asegura DZ Foot, que señala que el Al-Ahli, que ya ha querido al defensor durante el mercado invernal, tiene previsto volver a la carga por él en verano. Con la intención de que acepte poner punto y final a su etapa en el fútbol europeo, el equipo saudí ofrecerá un suculento salario a Aïssa Mandi, una oferta que el Betis, y difícilmente otro equipo, no podrá igualar.

Cuestionado por la situación de Aïssa Mandi, Manuel Pellegrini declaraba recientemente: “Se está conversando con él y con su agente. Sería muy importante que siguiera en el Betis. Mandi no tiene la cabeza puesta en la renovación y sí en el equipo y en LaLiga”. Fuentes cercanas al entorno del futbolista también hablaban al respecto y señalaban que el argelino “está pensando” qué es lo mejor para su futuro.

Al igual que Aïssa Mandi, Joaquín termina contrato con el Betis

Más fácil que con AÏssa Mandi lo tendrá el Betis para prolongar un año más el contrato de su capitán. “¿Para qué dejarlo si sigo jugando? A mí me da la vida esto, sé cual tiene que ser mi rol y la edad que tengo. ¿Renovación? Desde arriba están acojonados porque lo ven venir otra vez... No es algo que me preocupe, lo importante es que el equipo siga ahí arriba y eso significa que pueden venir cosas buenas”, decía Joaquín al ser preguntado por su futuro.