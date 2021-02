El Inter de Milán quiere torpedear el fichaje de Rui Silva por el Betis

El guardameta de 27 años se ha comprometido hasta 2026 con el conjunto verdiblanco, club al que llegará en verano cuando finalice su contrato con el Granada. No obstante está por ver si juega en el Betis ya que el Inter de Milán está muy interesado en fichar a Rui Silva.

Noticias relacionadas La Otra Liga .Van der Vaart se hizo de oro en el Betis gracias al Sevilla y a una estúpida cláusula

El portugués podía romper hasta el cierre del mercado invernal su preacuerdo con el equipo andaluz, algo que le hubiera supuesto una penalización económica de 2 millones de euros, 4 de hacerlo para fichar por el Sevilla. Esto es algo a lo que le ha instado el Oporto, aunque Rui Silva se ha mostrado fiel al Betis. Habrá que ver si hace lo propio ante el interés del Inter de Milán, que pese a que Samir Handanovic tiene contrato hasta 2022, busca un recambio para el guardameta de 36 años. De alcanzar un acuerdo con Rui Silva, deberá negociar con el Betis su traspaso.

Los objetivos del Betis tras Rui Sulva

Después de haber alcanzado un acuerdo con Rui Silva, el club de las Trece Barras peina el mercado en busca de jugadores que, como él, terminen contrato al final del presente curso. Paulo Oliveira, del Eibar, y Rubén Rochina, del Levante, serían los nuevos objetivos del Betis.

Si bien Marko Dmitrovic termina contrato con el Eibar y ya se ha comprometido con el Sevilla, Paulo Oliveira es libre para negociar con otros equipos. Esto es algo que quiere aprovechar el Betis, que busca a un futbolista en su demarcación, para hacerse con sus servicios a coste cero. Lo mismo sucede con Rubén Rochina, que ha negado que su no renovación con el Levante se deba a una cuestión económica: “He tenido que leer noticias y escuchar comentarios de familia y amigos, de gente que te pregunta sobre la situación y sí que me gustaría aclarar que lo que sale en las noticias no es real. En ningún momento le he pedido al club cuatro años de contrato. Tampoco a nivel económico he pedido las cantidades que están saliendo por ahí. A nivel económico no he llegado a valorar ninguna opción porque al final la diferencia está más en la duración del contrato que en otra cosa”. Otro futbolista a coste cero al que quiere el Betis es a Jota Peleteiro, del Alavés.