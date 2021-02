Sálvame entrega a la Policía imágenes de la última fiesta de la hija de Guti

Tras cazar a Zayra Gutiérrez saltándose las medidas de seguridad que exigen las autoridades sanitarias para frenar el coronavirus, el programa de Telecinco ha denunciado a la hija de Guti. Si bien hasta la fecha Sálvame lo había hecho públicamente, ahora lo ha hecho frente a la Policía.

Y es que Sálvame ha recibido, por cuarta vez, vídeos y capturas de pantalla de la hija de Guti en una fiesta. Dicho material ha sido llevado por Kike Calleja a una comisaría, donde la Policía recopila ahora información del resto de asistentes a dicha fiesta.

Zayra Gutiérrez, que pidió perdón tras la primera polémica en la que se vio envuelta, también ha llegado a justificar su comportamiento. Así lo hizo, precisamente, en Sálvame: “No estoy haciendo nada malo, no estoy incumpliendo ninguna norma, estoy en mi mesa, bailando con los de mi mesa y en la mesa no tiene que llevar mascarilla”.

El primer perdón de la hija de Guti

Anteriormente, la hija de Guti se había disculpado en Sálvame de la siguiente forma: “No voy a entrar en detalles porque es crear más polémica. Sólo tengo que decir que perdón. Es verdad que fuimos más de seis personas. No voy a entrar en cuántos fuimos ni nada”.

“Se han filtrado cosas que yo no he dicho. Yo no he dicho en ningún momento que nos encanten las ‘pandemias’. No había ningún tipo de actores, ni políticos, ni nada de nada. Era mi círculo de amigos y un par de amigos más y ya”, quiso aclarar Zayra Gutiérrez tras la primera fiesta en la que fue cazada.

“Pido perdón públicamente porque está mal hecho, mi familia está afectada también porque obviamente nos incumbe a todos, no sólo a mí. Me he hecho la prueba, me darán los resultados en dos días. Por si acaso, o sea, no me encuentro mal ni nada pero por si acaso, me lo he hecho para prevenir. La intención era celebrar mi cumpleaños con mis íntimos y al final, se me fue un poco de las manos y pido perdón”, zanjaba.