¿Se dedica a la prostitución el exnovio de la hija de Guti?

Manuel Godoy ha vuelto a la televisión. Tras haber hablado de Zayra Gutiérrez, la hija de Guti en Sálvame, ha visitado el plató de Viva la Vida. Allí ha tenido que responder a una incómoda pregunta: ¿Se dedica a la prostitución?

Según el joven está siendo amenazado desde que hablase de Zayra Gutiérrez por primera vez en televisión. “A eso me refiero con las intimidaciones, me dicen que van a hacer público cuál es mi oficio, pero es mentira”, respondió Manuel Godoy a Kiko Matamoros cuando éste le preguntó si se dedicaba a la prostitución.

Por su parte, Amor Romeira, ex de Gran Hermano, ha acusado al exnovio de la hija de Guti de robar, algo que también ha negado aprovechando la oportunidad que le ha brindado Emma García.

La hija de Guti y las declaraciones de su ex en Sálvame

Respondiendo a las preguntas de sus seguidores de Instagram, Zayra Gutiérrez valoraba recientemente así la visita de su ex a Sálvame: “Yo una persona que me ha querido o ha estado en mi vida me parece muy patético que vaya a Sálvame a contar algo de mí, pero si le hace feliz. Me parece lamentable. Lo que peor me ha parecido es que saque conversaciones nuestras”.

Manuel Godoy hablaba entonces de la relación de la hija de Guti con su madre, Arantxa de Benito: “Yo no conozco a sus padres, ella tampoco conoce a los míos. Tengo entendido que con su padre tiene buena relación. Igual no es una relación tan cercana como la que tiene con su madre porque con ella convive”.