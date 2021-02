El Atlético se olvida de las calabazas de Bruno Guimaraes y volverá a intentar su fichaje

El centrocampista de 23 años, que pese a negociar con el conjunto rojiblanco terminó recalando en el Olympique de Lyon en enero de 2020, vuelve a ser objetivo del cuadro colchonero un año después. Y es que la cotización de Bruno Guimaraes ha aumentado considerablemente gracias a su buen hacer en el equipo francés, algo que no ha pasado desapercibido para el Atlético de Madrid.

El equipo madrileño tiene una gran relación con el Olympique de Lyon tal y como ha quedado reflejado durante el pasado mercado invernal, donde ha aterrizado en el Wanda Metropolitano Moussa Dembelé en calidad de cedido procedente de la escuadra gala. Si bien el Atlético de Madrid tiene una opción de compra por el delantero francés de 33 millones de euros, por un precio similar podría hacerse con Bruno Guimaraes lo que le convierte en una opción muy a tener en cuenta.

Bruno Guimaraes y sus calabazas al Atlético de Madrid

El conjunto rojiblanco, que adquirió una opción preferencial por el centrocampista cuando compró a Renan Lodi, finalmente dejó a éste fichar por el Olympique de Lyon, algo que el propio Bruno Guimaraes valoró así tal y como contamos en su día en LAOTRALIGA: “El Atlético era mi opción preferida, pero no fueron tan persistentes como para enviarme un mensaje o llamarme, preguntarme cómo estaba, si necesitaba algo...”.

“Hablé con él, el entrenador y todos me dijeron lo importante que sería en el club. El Atlético de Madrid tenía preferencia por mí, pero no se comunicó conmigo. El Lyon me quería más que todos los demás equipos y estoy feliz de ir allí”, añadía.

“Tan pronto como Lyon se puso en contacto, hubo mucha atención hacia mí. Me hicieron sentir importante, como si fuera un gran jugador. Me querían a toda costa. Juninho también fue crucial”, finalizaba Bruno Guimaraes.