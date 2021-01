La hija de Peter Lim niega haber sido vacunada por “ser rica”

Kim, la hija de Peter Lim, ya ha sido vacunada. Tras conocerse esto, la hija del propietario del Valencia ha recibido muchas críticas, algo por lo que ha querido defenderse en la última entrevista que ha realizado.

“No me gusta que la gente piense que solo porque soy rica, puedo hacer lo que quiera. No creo que el Gobierno me deje ser la primera”, ha comenzado Kim Lim en 8days Singapur.

“La gente dice, ‘claro como ella es rica, puede conseguir la vacuna primero. Pero por favor, señor, a mi padre no se la han ofrecido, ¿qué te hace pensar que yo puedo conseguirla antes que él, si fuera el caso?”, ha proseguido la hija de Peter Lim.

Kim había compartido una fotografía en su Instagram vacunándose en la que se podría leer: “Me dijeron, ‘Kim, tú eres la jefa. Debes demostrarle al personal que es bueno ponerse la vacuna. Si el jefe está asustado, entonces el personal también lo estará”.

Kim ha defendido la gestión de Peter Lim al frente del Valencia

No es la primera vez que la hija de Peter Lim es criticada por sus palabras. Hace unos meses, poco después del despido de Celades y la dimisión de César, señalaba: “Algunos aficionados del Valencia están criticando y maldiciendo a mi familia y a mí. ¿No lo han pillado? El club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada”.

Posteriormente, al ver la indignación que han causado sus palabras entre los aficionados del Valencia, especialmente entre los detractores de Peter Lim, Kim eliminó dicho mensaje.