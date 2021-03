El Levante está dispuesto a vender a Aitor Fernández al Athletic

El cuadro granota, que el pasado verano vio como varios equipos amenazaron la continuidad de Aitor Fernández en sus filas, ha visto ahora como éste ha cedido la titularidad en favor de Dani Cárdenas. Agradecido al guardameta de 29 años, y ante la necesidad que tiene de vender para seguir saneando sus cuentas, el Levante escuchará ofertas por Aitor Fernández, algo que estaría dispuesto a aprovechar el Athletic.

Y es que el Athletic fichará a un nuevo portero en verano. Iago Herrerín termina contrato con el conjunto vasco y el club tiene previsto ceder a Ezkieta, por lo que se busca alguien que pueda disputar la titularidad a Unai Simón. El Athletic ya pensó en Aitor Fernández el pasado verano pero el Levante se mostró reacio a negociar por debajo de los 30 millones que figuran en su cláusula de rescisión. Ahora, como hemos contado, su situación ha cambiado, por lo que su fichaje podría resultar bastante asequible para el Athletic.

Aitor Fernández y el interés del Athletic

El pasado verano, que además de sonar para el Athletic también fue relacionado con el Arsenal, Aitor Fernández comentaba: “Sí que es verdad que ha habido contactos. Han preguntado bastantes clubes y es verdad que esos dos son ciertos”.

No obstante, el guipuzcoano no escondía su intención de volver al País Vasco: “Estoy muy feliz aquí, también mi pareja; me siento orgulloso de la temporada. Que haya clubes interesados en ti dice que tu temporada está siendo buena. En algún momento de mi carrera deportiva, ya que llevo mucho tiempo fuera de casa, me gustaría volver a mi casa. Pero no sé si es el momento o no, habría que valorar muchísimas cosas”.